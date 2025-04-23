Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki AFAD Binasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki AFAD binasına geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere İstanbul'daki AFAD binasına geldi.