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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki AFAD Binasında

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak üzere İstanbul'daki AFAD binasına ziyarette bulundu. Erdoğan'ın bu ziyareti, deprem sonrası alınan önlemler ve yapılan hazırlıkların gözden geçirilmesi açısından önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki AFAD binasına geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere İstanbul'daki AFAD binasına geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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