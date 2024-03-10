Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kirazlı Metro Hattı'nın açılışında test sürüşü yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışında vatman koltuğuna oturup test sürüşü gerçekleştirdi. Açılış öncesi trenin vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışında vatman koltuğuna oturup test sürüşü gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış törenine katıldı. Açılış öncesi trenin vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü gerçekleştirdi. - İSTANBUL