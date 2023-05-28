Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da oy kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da oyunu kullandı. Erdoğan, "Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir… Katılımın son ana kadar, rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da oyunu kullandı. Erdoğan, "Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir… Katılımın son ana kadar, rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3279 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Erdoğan, oy kullanma işlemlerinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum, 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada şimdi partiler yok. Bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir.

"TÜRKİYE, YÜZDE 90'A VARAN BİR KATILIMLA DEMOKRATİK BİR MÜCADELESİNİ EN GÜZEL ŞEKİLDE VERDİ"

Ancak tabii Türk demokrasi hayatının Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve bu dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi. Bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar, rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum."