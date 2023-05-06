Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da kentsel dönüşüm) Yarısı Bizden Kampanyası'nda şimdiye kadar 533 bin bağımsız birim için 104 bine yakın başvuru yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İstanbul'da kentsel dönüşüm) Yarısı Bizden Kampanyası'nda şimdiye kadar 533 bin bağımsız birim için 104 bine yakın başvuru yapıldı."