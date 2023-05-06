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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İstanbul'da kentsel dönüşüm) Yarısı Bizden Kampanyası'nda şimdiye kadar 533 bin bağımsız birim için 104 bine yakın başvuru...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da kentsel dönüşüm) Yarısı Bizden Kampanyası'nda şimdiye kadar 533 bin bağımsız birim için 104 bine yakın başvuru...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da kentsel dönüşüm) Yarısı Bizden Kampanyası'nda şimdiye kadar 533 bin bağımsız birim için 104 bine yakın başvuru yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İstanbul'da kentsel dönüşüm) Yarısı Bizden Kampanyası'nda şimdiye kadar 533 bin bağımsız birim için 104 bine yakın başvuru yapıldı."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Politika Haberler

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