Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da kentsel dönüşüm) Yarısı Bizden Kampanyası'nda şimdiye kadar 533 bin bağımsız birim için 104 bine yakın başvuru...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da kentsel dönüşüm) Yarısı Bizden Kampanyası'nda şimdiye kadar 533 bin bağımsız birim için 104 bine yakın başvuru yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İstanbul'da kentsel dönüşüm) Yarısı Bizden Kampanyası'nda şimdiye kadar 533 bin bağımsız birim için 104 bine yakın başvuru yapıldı."
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika