Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da Kadıköy-Pendik metro hattının devamı niteliğindeki 7,4 kilometre uzunluğa sahip günlük 1,2 milyon yolcu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da Kadıköy-Pendik metro hattının devamı niteliğindeki 7,4 kilometre uzunluğa sahip günlük 1,2 milyon yolcu kapasiteli Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının inşasını nihayete erdirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da Kadıköy-Pendik metro hattının devamı niteliğindeki 7,4 kilometre uzunluğa sahip günlük 1,2 milyon yolcu kapasiteli Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının inşasını nihayete erdirdik." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika