Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da Kadıköy-Pendik metro hattının devamı niteliğindeki 7,4 kilometre uzunluğa sahip günlük 1,2 milyon yolcu... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da Kadıköy-Pendik metro hattının devamı niteliğindeki 7,4 kilometre uzunluğa sahip günlük 1,2 milyon yolcu kapasiteli Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının inşasını nihayete erdirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da Kadıköy-Pendik metro hattının devamı niteliğindeki 7,4 kilometre uzunluğa sahip günlük 1,2 milyon yolcu kapasiteli Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının inşasını nihayete erdirdik." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kadıköy Politika Haberler

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