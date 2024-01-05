Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da görevli emniyet mensubu sayısı 56 bin 607'ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da görevli emniyet mensubumuz 56 bin 607'ye yükselmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da görevli emniyet mensubumuz 56 bin 607'ye yükselmiştir. İstanbul'un güvenliği bizim için hayati öneme sahip"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"Bugün şehadetinin 7. yıldönümünü idrak ettiğimiz Şehit Polis memuru Fethi Sekin'le birlikte görevi başında şehit edilen tüm kahraman güvenlik güçlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum."
-"Bin yıldır taşıdığımız bu şerefin üzerimize yüklediği sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için çok büyük fedakarlıklarda bulunduk"
-"Çok büyük zaferleri de, çok büyük acıları da bu topraklarda yaşadık"
-"Milletimizi çeşitli bahanelerle bölmek, hem birbirine hem devletine karşı kışkırtmak için sayısız denemeye şahit olduk. Gezi olaylarındaki sokak terörü bunun örneklerinden biriydi"
-"Türkiye'nin gördüğü en büyük ihanet çetelerinden biri olan FETÖ'nün 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar giriştiği darbe girişimleri bunun örneklerinden biriydi"
"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletimizin ufkunu nasıl genişletip derinleştirdiysek, değerlerimize savaş açanların heveslerini Allah'ın izniyle kursaklarında bırakmakta kararlıyız."