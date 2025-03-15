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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle İstanbul'da Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle İstanbul'da Buluştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında gençlerle bir araya geldi. Gençlerle beraber ateş başında oturan Erdoğan, samimi bir sohbet gerçekleştirdi ve çay içerek vakit geçirdi. Bu buluşma gençlerin sorunlarına yaklaşım ve parti politikaları hakkında bilgi alışverişinde bulunma fırsatı sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında gençlerle buluştu. Ateş başında gençlerle oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet ederek çay içti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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