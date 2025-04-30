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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da bir tek riskli yapı bırakmayıncaya kadar çalışacağız. Deprem gerçeğini akıllardan çıkartmayacak ve kentsel...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da bir tek riskli yapı bırakmayıncaya kadar çalışacağız. Deprem gerçeğini akıllardan çıkartmayacak ve kentsel dönüşüm bilincini artıracağız. Biz İstanbul'u onların eline ve insafına terk edemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da bir tek riskli yapı bırakmayıncaya kadar çalışacağız. Deprem gerçeğini akıllardan çıkartmayacak ve kentsel dönüşüm bilincini artıracağız. Biz İstanbul'u onların eline ve insafına terk edemeyiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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