Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'da bir tek riskli yapı bırakmayıncaya kadar çalışacağız. Deprem gerçeğini akıllardan çıkartmayacak ve kentsel...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da bir tek riskli yapı bırakmayıncaya kadar çalışacağız. Deprem gerçeğini akıllardan çıkartmayacak ve kentsel dönüşüm bilincini artıracağız. Biz İstanbul'u onların eline ve insafına terk edemeyiz." - ANKARA