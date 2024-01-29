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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un durumu kötüleşmediyse, bunun sebebi elimizi taşın altına koymamızdır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un mevcut durumunun daha da kötüleşmemesinin nedeninin, hükümetin çaba sarf etmesi olduğunu belirtti. İstanbul'un sorunlarını çözmek için ellerini taşın altına koyduklarını vurgulayan Erdoğan, şehrin geleceği için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi elimizi taşın altına koymamızdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Politika Haberler

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