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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a getirilen depremzedeleri ziyaret etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a getirilen depremzedeleri ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaralı depremzedeleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a getirilen depremzedeleri ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaralı depremzedeleri ziyaret etti.

Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen 2 büyük depremden 10 il etkilenmişti. Yaralı depremzedeler İstanbul'da bulunan çeşitli hastanelere getirilmişti. Bu hastanelerden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunup sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Şehir Hastanesi İstanbul Politika Haberler

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