Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul 5 yıldır yeniden çöp, çamur, çukur oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul 5 yıldır yeniden çöp, çamur, çukur oldu. 31 Mart'ta milletimize yeniden hizmet etmek için hazırız. Diyoruz ki yeniden İstanbul, durmak yok yola devam" dedi. - İSTANBUL