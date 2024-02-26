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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul 5 yıldır yeniden çöp, çamur, çukur oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un son 5 yıldır çöp, çamur ve çukurlarla boğuştuğunu belirterek, 31 Mart seçimlerinde yeniden hizmet etmek için hazır olduklarını söyledi. Erdoğan, 'Yeniden İstanbul, durmak yok yola devam' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul 5 yıldır yeniden çöp, çamur, çukur oldu. 31 Mart'ta milletimize yeniden hizmet etmek için hazırız. Diyoruz ki yeniden İstanbul, durmak yok yola devam" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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