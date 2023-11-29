Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika