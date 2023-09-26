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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'le enerji sondaj çalışmasına ilişkin) En kısa sürede gerek Türkiye'de gerek İsrail'de yapacağımız görüşmelerde rota,...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'le enerji sondaj çalışmasına ilişkin) En kısa sürede gerek Türkiye'de gerek İsrail'de yapacağımız görüşmelerde rota, takvim ve sondaj alanları gibi ayrıntıları da netleştiririz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsrail'le enerji sondaj çalışmasına ilişkin) En kısa sürede gerek Türkiye'de gerek İsrail'de yapacağımız görüşmelerde rota, takvim ve sondaj alanları gibi ayrıntıları da netleştiririz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İsrail Enerji Politika Haberler

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