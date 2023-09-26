Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'le enerji sondaj çalışmasına ilişkin) En kısa sürede gerek Türkiye'de gerek İsrail'de yapacağımız görüşmelerde rota,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'le enerji sondaj çalışmasına ilişkin) En kısa sürede gerek Türkiye'de gerek İsrail'de yapacağımız görüşmelerde rota, takvim ve sondaj alanları gibi ayrıntıları da netleştiririz."