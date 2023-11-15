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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail, katliamlarına bu şekilde devam ederse, tüm dünyada lanetlenen bir terör devleti olduğunu her yerde tescil...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail, katliamlarına bu şekilde devam ederse, tüm dünyada lanetlenen bir terör devleti olduğunu her yerde tescil ettirecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail, katliamlarına bu şekilde devam ederse, tüm dünyada lanetlenen bir terör devleti olduğunu her yerde tescil ettirecektir."

Kaynak: AA / Politika

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