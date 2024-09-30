Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in katliam politikalarını eleştirerek, destek veren ülkelerin bu suça ortak olduğunu belirtti. Ayrıca, yeni düzensiz göç akınlarına karşı sınır ötesinde tedbirler alındığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail, katliam politikalarıyla nesiller boyu devam edecek husumet tohumları serpmekte; ona destek verenler de bu suça ortak olmaktadır. İsrail, dozunu artırdığı devlet terörüyle sadece uluslararası hukuka olan inancı değil, kendisine destek veren ülkelerin itibarını da yok etmektedir."
"Yeni düzensiz göç akınlarına karşı tedbirlerimizi de sınır ötesinde alıyoruz."