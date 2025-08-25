Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Nasır Hastanesi'ne saldırısı) Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Nasır Hastanesi'ne saldırısı) Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsrail'in Nasır Hastanesi'ne saldırısı) Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika