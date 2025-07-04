Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in mevcut yönetim altında hız verdiği saldırgan politikaları bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in mevcut yönetim altında hız verdiği saldırgan politikaları bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İsrail'in mevcut yönetim altında hız verdiği saldırgan politikaları bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor. Gazze'de 57 bine yakın kardeşimizin hayatını kaybettiği mezalimin bir an önce durması için hep beraber daha fazla çalışmalıyız. İran'a yönelik saldırıların kabul edilmez olduğunu ilk gün kayda geçirdik. Bölgemizin daha büyük felakete sürüklenmemesi için yoğun gayret gösterdik" dedi. - HANKENDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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