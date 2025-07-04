Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında da hepimizin bildiği üzere Filistin halkına diz çöktürme...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında da hepimizin bildiği üzere Filistin halkına diz çöktürme siyaseti yatıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında da hepimizin bildiği üzere Filistin halkına diz çöktürme siyaseti yatıyor. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz" dedi. - HANKENDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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