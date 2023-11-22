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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiçbiri kendini savunma...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz"

Kaynak: AA / Politika

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