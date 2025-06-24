Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in, Filistin ile başlayan Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e nihayetinde de İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in, Filistin ile başlayan Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e nihayetinde de İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in, Filistin ile başlayan Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e nihayetinde de İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika