Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , " Gazze 'ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım TIR'larımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı. Bunlar 2 yıllık zulümden sonra bize umut veren, kalplerimize inşirah veren gelişmeler. Ama ateşkes anlaşmasıyla elbette her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan, İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail 'in, attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış törenine katıldı. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, belediye başkanları, partililer ile çok sayıda kişi katıldı. Salonda 'Kadın üretiyor reis destekliyor', 'Sevmeye bir ömrün yetmeyeceği özü bir, sözü bir, gönlü bir Recep Tayyip Erdoğan', 'Davasına sadık liderine aşık Trabzon', 'Kimsesizlerin kimsesi, mazlumların gür sesi', 'Sana olan sevgimiz anne-baba, vatan sevgisi gibidir değişmez reis', 'Bir bordoya bir maviye bir de sana hastayız reis', 'Eser ve hizmet siyaseti ile geleceğe yürüyoruz', 'Mazlumların hamisi dünya lideri', 'Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, ebediyen de öyle kalacaktır', 'Dünyanın sustuğu yerde Türkiye konuştu' şeklinde pankartlar asılması dikkat çekti.

A MİLLİ TAKIMA TEBRİK

Sözlerine A Milli Futbol Takımı kutlayarak başlayan Erdoğan, "Dün gece Dünya Kupası Avrupa elemelerinde rakibi Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1'lik muhteşem bir skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Bize ve milletimize bir futbol resitali yaşatan tüm futbolcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Bundan sonraki tüm maçlarında başarılar diliyorum. Rabb'im yollarını ve bahtlarını açık etsin" ifadelerini kullandı.

'BİZ BU ŞEHRİ ALLAH İÇİN SEVİYORUZ'

Açılışını gerçekleştirdiği yatırım ve eserlere ilişkin konuşan Erdoğan, "Bugün de tam 13 milyar 514 milyon lira değerindeki 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen bakanlıklarımızı belediyelerimizi ve kurumlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şunu da hemen sözlerimin başında ifade etmek istiyorum. Biz bu şehri Allah için seviyoruz. Hamdolsun bugüne kadar bu sevdanın hakkını en güzel şekilde diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon'a da aşkla hizmet ettik. Trabzon'a tarihinin en büyük yatırımlarını yaptık, hizmetlerini sunduk. Son 23 yılda güncel rakamlarla Trabzon'a toplam 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık" dedi.

TRABZON'A YENİ HAVALİMANI MÜJDESİ

Türkiye'de deniz dolgusu üzerinde 3'üncü havalimanını, Trabzon'a inşa edeceklerinin müjdesini veren Erdoğan, "Trabzon-Samsun arası ulaşımı 2 saate düşürecek hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun'dan Artvin'e tüm şehirlerimizi birbirine bağlayacağız. Bugün şu müjdeyi sizlere vermekten büyük memnuniyet duyuyorum; Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine 3'üncü havalimanımızı, Trabzon'a inşa edeceğiz. İnşallah açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

'ŞEHİR HASTANESİ YAPIMI SÜRÜYOR'

Kentte hizmete alınan kamu yatırımlarının detaylarını aktaran Erdoğan, "6 Şubat asrın felaketinde depreme hazırlık meselesinin asla ihmale gelmeyeceğini bir kez daha gördük. Trabzon genelinde yürüttüğümüz 620 milyon lira tutarındaki 18 farklı projeyi yine sizlerin istifadesine sunduk. Bunların resmi açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. Sağlığa verdiğimiz önemi zaten sizler biliyorsunuz. Şehrimize son 23 senede 1318 yataklı 19 hastane dahil 64 sağlık tesisi kazandırdık. Toplam 9 bin yataklı Trabzon Şehir Hastanemizin yapımı, 8 sağlık tesisimizin de ihale proje ve arsa tedarik süreci devam ediyor" dedi.

'KANLI SAVAŞ BÖLGEMİZLE BİRLİKTE TÜM DÜNYAYI TEDİRGİN EDİYOR'

"Yakın çevremizde gerçekten tarihi kırılmalar yaşanıyor" diyen Erdoğan, "Sevgili Trabzonlular, sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Yakın çevremizde gerçekten tarihi kırılmalar yaşanıyor. Bundan 1 asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezi, hadiselerle şekilleniyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 4'üncü yılına girmek üzere. Her iki tarafta da on binlerce ölü, kayıp ve yaralı var. Savaşı sonlandırmaya dönük çabalarda henüz istenen netice alınamadı. Zaman zaman tırmanan bu kanlı savaş, bölgemizle birlikte tüm dünyayı tedirgin ediyor. Türkiye olarak burada dengeli ve hakkaniyetli bir politika izliyoruz. Çatışmaların durması ve barışın tesisi için 2 ülkeyle de temas halindeyiz. Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine büyük önem veriyoruz. Hamdolsun şimdiye kadar bunda başarılı olduk. Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinde herhangi bir zafiyet oluşmadı. Rızkını Karadeniz'in bereketli sularından kazanan kardeşlerimizin işinde gücünde bir sorun yaşanmadı. Tabii arzumuz savaşın bir an önce sona ermesidir. Çünkü her savaşta olduğu gibi burada da kazanan kan tüccarlarıdır. Savaş baronlarının servetleri büyürken, bakıyorsunuz kaybeden halklar oluyor, sokaktaki vatandaş oluyor, bedel ödeyen bölgemiz oluyor. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

'İNSANİ YARDIM TIR'LARIMIZ GAZZEYE ULAŞMAYA BAŞLADI'

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes antlaşmasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in atılan imzanın arkasının durmasının temin edilmesi mesajını verdi. Erdoğan, ateşkese ilişkin şunları söyledi:

"İki yıllık soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adım, geçtiğimiz günlerde atıldı. Ateşkes mutabakatı sonrası buruk da, gönülleri yaralı da olsa Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor. Elhamdülillah çocukların yüzleri gülüyor. İsrail'in hava saldırıları sebebiyle oradan oraya sürüklenen siviller, zorla çıkarıldıkları yerlere geri dönüyor. Gazze'ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım TIR'larımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı. Bunlar 2 yıllık zulümden sonra bize umut veren, kalplerimize inşirah veren gelişmeler. Ama ateşkes anlaşmasıyla elbette her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan, İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail'in, attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Daha evvel defalarca yaptığı gibi İsrail'in bir bahane bulup, anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. İkincisi Gazze'nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır. İsrail, Gazze'nin yüzde 85'ini yaşanmaz hale getirdi. Suları kirletti, bahçeleri yok etti, binaları yıktı, okulları, hastaneleri, camileri bombaladı. Altyapı namına Gazze'de bir şey bırakmadı. Kış bastırmadan mutlaka bu konuda adım atılmalı, Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalıdır. Türkiye olarak burada da ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız."

'BÖLGEMİZDE İSTİKRAR İSTİYORUZ HERKES İÇİN GÜVENLİK İSTİYORUZ'

Bölgede herkes için güvenlik ve istikrar istediklerinin altını çizen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bölgemizde istikrar istiyoruz, herkes için güvenlik istiyoruz. Kendimiz için neyi murat ediyorsak Filistin'deki, Suriye'deki, Sudan'daki, Yemen'deki mazlumlar için de aynısını murat ediyoruz. İnşallah bu anlayışla çabalamaya devam edeceğiz. Siyasetimizin gayesi, dışardan dostlarımızın sayısını artırmak, içerde de milletimizin gönlünü kazanmaktır. Görüşmelerimizde ziyaretlerimizde barış diplomasimizde, uluslararası alanda müessir bir Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz. Ekonomide, ticarette, savunmada, ülkemizin kazanımlarını büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şunu bugün burada büyük bir gururla ifade etmek istiyorum; siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip, bükülenlerden olmadık. Küresel güçlere şirinlik yapanlardan olmadık. Ülke içinde başka yurt dışında başka konuşanlardan olmadık. Bu milletin emanetine, bu aziz milletin asaletine, onuruna, şerefine asla gölge düşürmedik. Hep dik durduk, önce Hakk'a sonra halkımıza güvendik."

'BATILILAR KARŞISINDA OMURGALI DURMAYI ANA MUHALEFETE ÖĞRETEMEDİK'

Ana muhalefete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakınız Türkiye'nin insanlığın vicdanına tercüman olan ilkeli politikalarını, hemen herkes kabullendi. Türkiye bizim yönetimimizde uluslararası toplumun saygı duyulan etkili, sözü dinlenen bir aktörü haline geldi. Kardeşlerim, yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi ama ülkemizin ana muhalefet partisi bunu halen idrak edemedi. Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar yurt dışına çıkınca Türkiye partisi gibi hareket etmeleri gerektiğini bu beyefendilere biri türlü anlatamadık. Eski genel başkanın sicili bu hususta zaten çok kötüydü, Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'yi şikayet etmediği yer kalmamıştı. Fakat yeni genel başkan, ülkemizi batılılara şikayette selefinden çok daha heveskar çıktı. Güya yurt dışına gidince Türkiye partisi olacaklardı ama verdikleri her söz gibi bunu da yediler, buna da sadık kalmadılar. Bir ara ülkemize gelen batılı basın kuruluşlarına Türkiye'yi şikayet ediyor, 'sizin çıkarlarınızı en iyi biz koruruz' diyorlardı. Şimdi işi biraz daha ileri götürdüler. Artık onların gelmesini beklemiyorlar, ayaklarına bizzat kendileri gidiyorlar. Avrupa'ya, Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlar. CHP Genel Başkanı, es kaza bir yabancı mikrofon bulsa onu da ülkesini karalamak için kullanıyor. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet, haraç, irtikap iddiası olan haramileri, yargıdan kaçırmak için batılı ülkelere adeta yalvarıyorlar" dedi.

'CHP GENEL BAŞKANINA SORMAK LAZIM; HADİ KENDİNE SAYGIN YOK İŞGAL ETTİĞİ KOLTUĞA DA MI HÜRMETİN YOK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dün çıkmış yine şikayet için gittiği Avrupa'da kendi hükümeti için, 'Gazze için parmağını bile kıpırdatmadı' iftirası atıyor. Son 2 yılda Gazze'ye yüz bin tondan fazla insanı yardım göndermiş, İsrail'e ticareti 1,5 yıl önce kesmiş, uluslararası tüm zirvelerde Gazzeli mazlumların hakkını cesaretle savunmuş, Gazze'nin tüm dünyada sesi, nefesi olmuş ülkesini, kötülemekten hicap duymuyor. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği anlatmak yerine sırf muhalefet etmek adına kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim buradan CHP Genel Başkanına sormak lazım; hadi kendine saygın yok işgal ettiği koltuğa da mı hürmetin yok. Taşıdığın Türkiye'nin ana muhalefet kimliğine de mi saygın yok. Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Diyet borcunu ödemek adına Türk demokrasisini batılı yoldaşlarına kötülerken hiç mi yüzün kızarmıyor? Hadi kendi itibarını umursamıyorsan, bari bu milletin gururunu, ayağa düşürme, başkalarına çiğnetme. Madem vatana millete bir hayrın dokunmuyor en azından zarar verme. Hep söylüyorum, bunlar değişmez, bunlar düzelmez, bunlar iflah olmaz. Bu içler acısı hallerini gördükçe inanın ben ülkemiz adına üzülüyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi bunların zihniyetinden korusun diyorum. Onlar ne yaparsa yapsın biz sizin hakkınızı, sizin hukukunuzu, sizin iradenizi namusumuz, şerefimiz bilerek savunmayı sürdüreceğiz. Her yerde Türkiye'yi ve Türk milletini iftiharla temsil edeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Konuşmasının ardından Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek projelerin toplu açılışını yaptı.