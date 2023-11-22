Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in aşama aşama Filistin topraklarını işgali adeta bir kapkaç olayıydı ama artık devran böyle dönmüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail'in aşama aşama Filistin topraklarını işgali adeta bir kapkaç olayıydı ama artık devran böyle dönmüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'in aşama aşama Filistin topraklarını işgali adeta bir kapkaç olayıydı ama artık devran böyle dönmüyor. Artık maşeri vicdan harekete geçti ve bununla birlikte İsrail'in sokakları bile hareketlendi." - ANKARA