Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in aşama aşama Filistin topraklarını işgali adeta bir kapkaç olayıydı ama artık devran böyle dönmüyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in aşama aşama Filistin topraklarını işgali adeta bir kapkaç olayıydı ama artık devran böyle dönmüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'in aşama aşama Filistin topraklarını işgali adeta bir kapkaç olayıydı ama artık devran böyle dönmüyor. Artık maşeri vicdan harekete geçti ve bununla birlikte İsrail'in sokakları bile hareketlendi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika