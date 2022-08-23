Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile atılan adımlar Filistin'e desteğimizi azaltmayacaktır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Aksine bu adımların Filistin meselesinin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını, Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı. Mahmud Abbas'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, 'Merhaba asker' diyerek Türkçe selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. 2 ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile resmi karşılaşma töreni sonrasında baş başa görüştü. Görüşmenin ardından 2 lider açıklamada bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise "Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah sizleri korusun. Sizlerle tekrardan burada bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim" dedi.