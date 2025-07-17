Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık, şımartılmış ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. Bu saldırganlık, soykırım hiçbir zaman unutulmayacak, vicdanlarda derin izler bırakacak. Canavar bir an önce durdurulmazsa önce bölgemizi, sonra dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyecektir. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika