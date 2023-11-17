Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin çatışması) İnsani ateşkesi, Almanya-Türkiye birlikte sağlayabilirsek, özellikle bu ateş çemberinden bölgeyi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin çatışması) İnsani ateşkesi, Almanya-Türkiye birlikte sağlayabilirsek, özellikle bu ateş çemberinden bölgeyi kurtarma imkanını yakalarız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail- Filistin çatışması) İnsani ateşkesi, Almanya-Türkiye birlikte sağlayabilirsek, özellikle bu ateş çemberinden bölgeyi kurtarma imkanını yakalarız"
Kaynak: AA / Politika