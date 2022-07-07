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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile Telefonda Görüştü

ANKA - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı, Herzog’un Erdoğan’ı Kurban Bayramı tebriği için aradığını ve görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerinin ele alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı, Herzog'un Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği için aradığını ve görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerinin ele alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da mübarek bayram günlerinin her iki ülke, bölge ve tüm dünya için huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. İki lider, karşılıklı hassasiyetler temelinde ve pozitif bir gündem üzerinden ikili ilişkileri somut adımlarla ileri taşıma hususunda mutabık kaldı."

ANKA / Politika

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