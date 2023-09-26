Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyaretine ilişkin) Ekim-Kasım gibi Netanyahu'nun hastalık nedeniyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyaretine ilişkin) Ekim-Kasım gibi Netanyahu'nun hastalık nedeniyle gerçekleştiremediği ve ertelenen Türkiye ziyareti yapılır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyaretine ilişkin) Ekim-Kasım gibi Netanyahu'nun hastalık nedeniyle gerçekleştiremediği ve ertelenen Türkiye ziyareti yapılır" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika