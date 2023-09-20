CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Türkevi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşme hakkında yaptığı açıklamada, BM 78'inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun dedi. (DHA)