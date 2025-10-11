Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, attığı imzanın arkasında durmalı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail hükümeti, attığı imzanın arkasında durmalıdır. Bölgenin tamamıyla birlikte kendi vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına tamamen son vermelidir. Gazze'ye insanı yardım girişlerinde hiçbir pürüz çıkarılmamalıdır. İki devletli çözüm, bölgemizde kalıcı barışın anahtarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Her birinize coşkunuz için, vefanız için, sevdanız için teşekkür ediyorum. 24 yıldır bu kardeşinizi yalnız bırakmadığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum, biz de Rize'miz için canla başla çalıştık. İyi gününde zor gününde Rizelilerin yanında olduk. Sel felaketinin tamamen silinmesi için çalışmalar devam ediyor. Ana baba ocağımda bulunmak benim için ayrı bir bahtiyarlık. Son ziyaretimizden bu yana sadece 15 ay geçmiş olsa da Rize'yi, Rizeli hemşerilerimizi özlemişiz, Rizeli uşaklar da bizi özlemiş. Hem hasret giderelim hem geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hem de yapımı tamamlanan hizmetleri açalım istedik. Dün toplam değeri 3 milyar 84 milyar liralık 38 projenin toplu açılışını, 2 projenin temel atma törenini gerçekleştirdik. Tüm bu eser ve hizmetlerin sizlere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'TÜRKİYE, UNUTMAYIN TÜRKİYE'DEN ÇOK DAHA BÜYÜKTÜR'

Gazze'de sağlanan ateşkese yönelik mesajlar veren Erdoğan, "Önceki gün Gazze ile ilgili yüreklerimize su serpen bir haber aldık. Bizim de dahil olduğumuz görüşmelerde ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Dün sürecin nasıl geliştiğini, nasıl ilerlediğini, süreç boyunca Türkiye'nin nasıl bir diplomasi trafiği yürüttüğünü anlattım. Aynı şekilde ABD Başkanı Sayın Trump ile kardeş ülkelerimiz Mısır ve Katar liderlerinin, müzakerelere verdiği desteğe dikkat çektim. Bir defa şunu açık ve net şekilde söylemek isterim; Türkiye, unutmayın Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye, 783 bin kilometrekareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir. Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir. Gençler, unutmayın su yatağında akar. Yaşadığımız her hadise bize bunu tekrar tekrar hatırlatıyor. Türkiye, kendi tabi mecrasında geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Nitekim ülkemiz aktif dış politikası, ilkeliyi duruşu ve diplomatik tecrübesi ile son sürecin lokomotiflerinden biri oldu. Filistinli kardeşlerimiz, özellikle Hamas, çok basiretli bir tavırla, barışa hazır olduklarını gösterdi. Bölgedeki diğer Müslüman ülkeler de görüşmelere destek oldu. Böylece 2 yıllık zulmün, soykırımın, yıkımın, vahşetin ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı" diye konuştu.

'GAZZE'YE ÖNCE BEN GİDECEĞİM SONRA SİZ'

İsrail hükümetinin attığı imzanın arkasında durması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Şahsınızda Filistin'i ve Filistinleri selamlıyorum. Kim ne derse desin Gazzeli mağdurları sevindiren her adım bizim için de makbuldür. Kim ne derse desin Gazzeli mazlum ve mağdurları sevindiren her çaba, her imza, her adım, bizim için de makbuldür. Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz. Gazze'de 2 yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak hep projeye desteğimiz tamdır. Türkiye olarak hep şunu söyledik; adil bir barışın, kaybedeni olmaz. Yapılan anlaşmanın Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında kalıcı barışa, huzura ve güvenliğe vesile olmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Bu sürece destek veren tüm liderlere, teşekkür ediyorum. Türkiye'nin vicdanlı, hakkaniyetli ve ilkeli duruşunu orada da güçlü biçimde temsil eden istihbaratçılarımızı ve diplomatlarımızı tebrik ediyorum. Artık bundan geriye dönüş olmamalı. İsrail hükümeti, attığı imzanın arkasında durmalıdır. Bölgenin tamamıyla birlikte kendi vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına tamamen son vermelidir. Gazze'ye insanı yardım girişlerinde hiçbir pürüz çıkarılmamalıdır. İki devletli çözüm, bölgemizde kalıcı barışın anahtarıdır. İki devleti özellikle 2 ayrı çözümle Müslüman'ı, Hristiyan ve Musevi'siyle bölgedeki tüm halklar için en hayırlı yol olduğuna inanıyoruz. Biz dün olduğu gibi yarın da adil barışı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

'MAZLUMLARA MAHCUP OLMAMAK İÇİN ADETA ÇIRPINIYORUZ'

Filistinli kardeşlerine bundan sonra da sahip çıkacaklarını kaydeden Erdoğan, "İki yıl boyunca çok büyük acılar çeken, çok ağır zulümlere maruz kalan Filistinli kardeşlerimize, tüm gücümüzle sahip çıkacağız; bundan kimsenin şüphesi, endişesi olmasın. Her fırsatta vurguluyorum; bakın bugün bir kere daha tekrarlıyorum. Bize milletimizle birlikte mazlumların hayır duaları yeter. Hakkın rızasına, halkın duasına mazhar olabiliyorsak, ne mutlu bize. İşte en büyük bahtiyarlık bizim için budur. Gerisi fani, dünyanın gelip geçici meşgaleleridir. Allah'a şükürler olsun ki milletimiz de bizim bu samimiyetimizi görüyor. Tüm hayatını karşıtlık üzerine bina etmiş bir avuç müzmin dışında benim milletim gayretlerimizi görüyor, ne için mücadele ettiğimizi çok iyi biliyor. Biz de milletimizi hayal kırıklığı yaşatmamak için büyük bir fedakarlıkla çalışıyoruz. Bize umut bağlayan, Türkiye için ellerini semaya kaldıran, bizimle sevinen, bizimle üzülen mazlumlara mahcup olmamak için adeta çırpınıyoruz. Rabbim bizi, milletimize ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR'

'Terörsüz Türkiye' ve ekonomi politikalarına ilişkin konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Değerli yol ve dava arkadaşlarım, hükümet olarak çok farklı cephelerde aynı anda çok boyutlu bir mücadele yürütüyoruz. İçeride, ekonomide, hayat pahalı sorununu çözmenin yanı sıra ülkemizi yarım asırlık terör belasından tamamen kurtarmanın gayretindeyiz. Hamdolsun her ikisinde de tüm zorluklara rağmen belli bir mesafe aldık. Enflasyonda düşüş devam ediyor, ihracatımız artıyor, istihdam tek haneli oranlardaki seyrini 28 aydır sürdürüyor. Sizlere bir müjde veriyorum; Merkez Banka'mızın rezervleri nerede biliyor musunuz? 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor. Deprem bölgesindeki inşaat faaliyetlerimizde bir ivme kaybı yok. İnşallah yakında 350 bininci konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Dışarıda ise Türkiye'nin gücünü ve itibarını daha da artırmaya çalışıyoruz. Suriye'den Gazze'ye, Balkanlar'dan Türk devletlerine her yerde sahada ve masada güçlü Türkiye misyonuyla hareket ediyoruz. Batıyla köklü ilişkilerimizi korurken; doğuyla, özellikle Asya ile aramızda yeni köprüler kuruyor, yeni ortaklıklar geliştiriyoruz."

'CHP'Lİ TETİKÇİLER MANGASI, TOPYEKUN BİR LİNÇ FURYASI BAŞLATTILAR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan, "Bakıyorsunuz; birileri Türkiye'nin bu strateji hamlelerini gölgelemek adına son derece art niyetli yorumlar yapıyor. Ana muhalefetin assolistliğini üstlendiği müzmin muhalifler korosu, tam bir ağız birliği içerisinde Türkiye'nin başarılarına kara çalıyor. İşte siz de gördünüz; CHP Genel Başkanı, Amerika seyahatimiz ile ilgili ipe sapa gelmez bir sürü yalan savurdu. Kendileri rüşvetsiz selam dahi almadıkları için aynı çamuru bize de bulaştırmaya kalktı. Kirli siyasette bakın. Üzülerek ifade ediyorum Gazze'yi bile alet etti. Sonuçta mahcup olan, rezil olan, yalanı elinde patlayan yine kendisi oldu. Tıpkı baklava kutularından çıkan eurolar sonrası 'Emniyet ve yargımıza kumpas kurdular' deyip iddiasını ispat edemediği gibi burada da faka bastı, hüsrana uğradı, söylediği yalanların altında ezildi. Ana muhalefetin iddia, iftira ve saldırılarını hedefinde sadece biz yokuz. Bizim yanımıza, yöremize yaklaşan, bizimle bir çay sohbetini paylaşan tüm siyasi partiler ve aktörler de aynı saldırılara muhatap oluyor. Meclis açılışı sonrası yaşananları hep beraber takip ettik. Siyasetçisi, gazetecisi, sosyal medya figürüyle, CHP'li tetikçiler mangası, topyekun bir linç furyası başlattılar. Meclis oturumuna katılan tüm milletvekillerine, fotoğraf karesine giren tüm genel başkanlara ağız dolusu hakaretler savurdular. Son genel seçimlerde beraber miting yaptıkları, il il beraber dolaştıkları, hatta Türkiye'yi uyum içinde beraberce yöneteceğiz dedikleri ittifak ortaklarını bile azgınlıklarıyla çileden çıkardılar. Demokrasi, çoğulculuk, uzlaşma, hoşgörü, ötekine saygı gibi güya savunduklarını iddia ettikleri ne kadar kavram varsa hepsini bir günde sadece bir fotoğraf karesi yüzünden rafa kaldırdılar" dedi.

'ONLAR KUTUPLAŞTIRMANIN, BİZ KUCAKLAŞTIRMANIN TARAFINDAYIZ'

23 yıllık karnelerinin ortada olduğunu belirten Erdoğan, "Kardeşlerim şimdi elimizi vicdanımıza koyup, lütfen cevap verelim. Ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarım da şu soruları kendilerine samimiyetle sorsun. Sadece bir fotoğraftan dolayı eski ittifak ortaklarına bunları yapanlar, Allah korusun ellerine güç geçince bu millete ne yapmaz? Meclis Başkanı'nın davetine icabet ettikleri için milletvekillerine hayatı zindan edenler, ellerinde imkan olsa bu millete ne yapmaz? Allah aşkına bunlara güven olur mu? Bunların sözde demokratlığına inanılır mı? Elbette güven olmaz. Bunların sözlerine itibar edilmez. Biz işte bunun için her fırsatta Allah, bu milleti CHP zihniyetinin insafına bırakmasın diyoruz. Biz AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma siyasetinin temsilcisiyiz. Türkiye'yi 783 bin kilometrekarelik vatan toprağını 86 milyon insanımızı, birbirinden ayırmadan, kimseyi inancı, siyasi görüşü, kökeni dolayısıyla ötekileştirmeden bir bütün olarak kucaklıyoruz. Bizim ana muhalefetle en büyük farkımız bu. Onlar gerilimden besleniyor, biz kardeşliği savunuyoruz. Onlar kutuplaştırmanın, biz kucaklaştırmanın tarafındayız. Onlar siyasi ikballerinin peşinde, biz ülkenin istikbalinin peşindeyiz. Onlar slogan üretiyor, bizse Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretiyoruz. Yaptıklarımız ortada, 23 yıllık karnemiz ortada. Muhalefetle aramızdaki ufuk ve zihniyet farkı ortada. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle Türkiye için daha büyük hedeflere yine sizlerle birlikte ulaşacağız. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum" diye konuştu.