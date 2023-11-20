Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya gibi bir iki vicdan sahibi ülkeyi dışarıda bırakırsak Batılı kurum ve kuruluşlar Gazze'den yükselen feryatlara kulaklarını tamamen tıkadılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İspanya gibi bir iki vicdan sahibi ülkeyi dışarıda bırakırsak Batılı kurum ve kuruluşlar Gazze'den yükselen feryatlara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya gibi bir iki vicdan sahibi ülkeyi dışarıda bırakırsak Batılı kurum ve kuruluşlar Gazze'den yükselen feryatlara kulaklarını tamamen tıkadılar. Ateşkes sözcüğünü kullanmaktan bile çekinen bir ürkeklikle, daha doğrusu korkaklıkla karşı karşıyayız." - ANKARA