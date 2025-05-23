Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'i, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşıladığı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. İkili arasındaki görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışmaların sürdüğünü, iki ülkenin savunma sanayii ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı dirayetli ve onurlu bir duruş sergilediğini, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması olduğunu, ortaya konacak ortak çabalar neticesinde Filistin'de zulmün son bulacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik hedefinde sapma olmadığını, üyelik sürecinin canlandırılması için Avrupa Birliği'nden yapıcı adım beklendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerine devam ettiğini, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerde ele alınan esir değişimi gibi konuları, güven artırıcı önemli bir adım olarak gördüğünü, savaşın bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı" ifadeleri kullanıldı.