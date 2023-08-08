Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığıyla mücadele için daha fazla çaba harcamalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'da artan İslam düşmanlığıyla mücadele etmek için daha fazla çaba harcamamız gerektiğini belirtti. Ayrıca Türkiye'nin ekonomik ilişkilerini geliştirmek, ihracatı artırmak ve turizmi teşvik etmek için büyükelçilere çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son haftalarda kimi Avrupa devletlerinde artık tahammül edilemez boyutlara varan İslam düşmanlığıyla mücadele için de daha fazla çaba harcamamız gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 14. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.

Son dönemde bölge ülkeleri, Avrupa Birliği ve NATO müttefikleriyle oluşturdukları pozitif gündemi sürdürmekte kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, eylül ayında katılacakları G20 Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu yöndeki çabaları yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Türk ve İslam dünyasıyla bağları daha da güçlendireceklerini vurgulayan Erdoğan, büyükelçilere şöyle seslendi:

"Depremin açtığı yaraları sarmaya çalıştığımız zor dönemde ekonomik ilişkilerimizi geliştirecek çalışmalara ağırlık vermelisiniz. Her bir büyükelçimiz, aynı zamanda görev yaptığı yerde ülkemizin ihracat seferberliğinin öncüsü olmalıdır. Türkiye'nin her alanda daha çok üretip, daha fazla ihracat yapmaktan başka çıkış yolu bulunmuyor. Türk ürünlerinin tanıtımı, iş dünyamıza yeni pazarlar bulunması, ülkemize daha fazla turist çekilmesi noktasında girişimlerinizi artırmalısınız. Bizler, yurt dışındakilerle birlikte neredeyse 100 milyonluk büyük bir aileyiz. Bugün 7 milyondan fazla kardeşimiz hayatını yurt dışında idame ettiriyor. Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın, dünyanın neresinde olursa olsun devlet kapısı hacet kapısıdır, umut kapısıdır."

"Bu vefakarlığı asla ve asla unutmayacağız"

Erdoğan, büyükelçiliğin bir dönem olduğu gibi vatandaşın çekinerek gittiği, devletin soğuk yüzünü temsil eden bir yer olmadığını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devletin vatandaşına uzak durduğu, vatandaşına tepeden baktığı hatta kimi vatandaşlarını sırf inancından ve kılık kıyafetinden dolayı hor gördüğü anlayış bir daha geri gelmemek üzere rafa kaldırılmıştır. Tekrar hortlatılmaya çalışılan bu zihniyete milletimiz 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde, sandığa yansıttığı iradesiyle bir kez daha 'dur' demiştir. Pek çok açıdan turnusol işlevi gören seçimlerde gurbetçilerimiz, yüzlerce kilometre yol giderek, saatlerce sıra bekleyerek, bize, demokrasimize ve geleceklerine sahip çıkmıştır. Biz bu vefakarlığı, şahsımıza yönelik bu muhabbeti, tüm dünyaya verilen demokrasi dersini asla ve asla unutmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu makamlarda oldukları müddetçe devletin kapısını, "milletin kapısı" yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"İslam düşmanlığıyla mücadele için de daha fazla çaba harcamamız gerekiyor"

Büyükelçilerden, Türkiye'yi temsilen bulundukları ülkelerde, vatandaşlara karşı daima müşfik, hürmetkar ve yardımsever olmalarını, hangi görüşten, gelir grubundan, kökenden olursa olsun kapılarına gelen her bir vatandaşa, Türkiye'nin gücünü, büyüklüğünü ve kerim devlet vasfını hissettirmelerini isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son haftalarda kimi Avrupa devletlerinde artık tahammül edilemez boyutlara varan İslam düşmanlığıyla mücadele için de daha fazla çaba harcamamız gerekiyor. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları engellemek, bu nefret suçlarının faillerinin hak ettiği cezayı almasını sağlamak Türk ve Müslüman olarak hepimizin asli görevidir. Nitekim günden güne pervasızlaşan bu barbarlık karşısında, en güçlü ve etkili tepkiyi veren ülkelerden biri olduk. İslam düşmanlığıyla mücadelemizi, dost ve kardeş ülkelerin yanı sıra kutsallara yapılan saygısızlığı kabullenmeyen diğer inanç mensuplarıyla işbirliği içinde yürütüyoruz. Ayrıca üyesi olduğumuz tüm uluslararası kuruluşları, bu konuda harekete geçirmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah bu girişimlerimiz neticesinde, makul çoğunluğun iradesi, insanlık düşmanı bir avuç sapkın güruhun provokasyonlarına galip gelecektir. Türkiye, bu mücadelenin sancaktarlığını yapma sorumluluğunu, asırlardır olduğu gibi bugün de hakkıyla ifa edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerden temsil görevlerini en güzel şekilde yerine getirirken, devletin gücü ve milletin dualarının daima yanlarında olduğunu ve olacağını bilmelerini isteyerek, "Yine sizlerden, dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün diyerek ilan ettiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza samimiyetle sahip çıkmanızı bekliyorum." dedi.

14'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, büyükelçilere görevlerinde başarılar diledi.

(Bitti)