Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam alemi, İsrail'in yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete sahiptir
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İslam alemi, İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdiğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde aldığımız kararların İsrail tehdidini durdurmak için ilave adımlar atılmasına vesile olmasını, toplantımızın sonuçlarının harfiyen takip edilmesini temenni ediyorum. İsrail, Filistin'den sonra Lübnan'a, Yemen'e, İran'a ve Suriye'ye saldırdı. Tunus açıklarındaki sivil gemileri hedef aldı. Seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastlar düzenledi. Şimdi de ara bulucu Katar'a saldırdı. Son saldırı, İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır.

Netanyahu hükümetinin esas amacının, bir yandan Filistin'deki katliam ve soykırımı sürdürürken diğer yandan hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir. İslam alemi, İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir.

Bizler 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri ne soykırımı ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz."

