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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskenderun ve Adana'da depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Açıklaması

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskenderun ve Adana'da depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından İskenderun ve Adana'yı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından İskenderun ve Adana'yı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından İskenderun ilçesine geçti. Erdoğan, burada yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Daha sonra Adana'ya geçen Erdoğan, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Zeray Apartmanı'nın enkaz alanında süren arama kurtarma çalışmaları hakkında bildi aldı.

Vatandaşlarla da görüşen Erdoğan, daha önceki depremleri hatırlatarak, "Bütün buralardaki depremleri nasıl atlattıysak hiç endişe etmeyin bundan da kısa sürede kurtulacağız. Tabii ki ölenlerimiz hepimiz için ciğerparelerimizdir." dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş İskenderun Adana Politika Haberler

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