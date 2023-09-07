Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi John Mccullagh'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi John Mccullagh'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi John Mccullagh'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuldeİrlanda Büyükelçisi John Mccullagh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Mccullagh'ın ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika