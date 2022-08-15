Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı ve mezhepçi nefrete müsaade etmeyeceğiz (2)

'ÜNİVERSİTESİ OLMAYAN İL KALMADI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda eğitim alanında birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Eğitim öğretimi başarıyla gerçekleştiren hangi iktidar olmuştur? Biz olduk. Ben 75 kişilik sınıflarda okudum. Aynı dönemde 100- 110 kişilik sınıflarda okuyanlar vardı, benim bu topraklarımda. Şimdi ise 20 kişi, 15 kişilik sınıflarda yavrularımız eğitim ve öğretim görüyor. 76 üniversiteyle devraldık. Şimdi 208 tane var. 81 ilimizin tamamında üniversitesi olmayan il kalmadı. Ama bu CHP faşist zihniyeti ne diyor? 'Bu kadar üniversiteye ne gerek var' diyor. Bunların mantığı bu. Yanılmıyorsam Tatlıses'e sormuşlardı, 'siz hangi üniversiteyi bitirdiniz', 'Oxford vardı da okumadık mı' demişti. İşte şimdi biz bunu kimseye dedirtmek istemiyoruz. Hangi ilimiz olursa olsun hepsinde üniversitemiz var. Artık öğrencilerimizin ayağına profesörlerimiz geliyor, doçentlerimiz geliyor, bulundukları ilde dersini veriyor. Bunu biz hallettik" dedi.

Uygulanan ekonomi programının gerçekçi bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasına dayalı ekonomi programımız, gerçekçi bir uygulama planına sahiptir. Bugün dünya ve Türkiye 10 yıl öncesine göre bile farklı yerde. Bizim uyguladığımız ekonomi programı geçmişin değil geleceğin üzerine kuruludur. Her ülkeye uyacak tek tip program yoktur. Her ülke kendi ekonomi modelini geliştirir. İşte şimdi kur garantili milli paradan bahsediyoruz. Ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları gerçeği bildikleri halde sahiplerine yaranmak için kötülerlerken kör düşmanlık yapıyorlar" dedi.

Kaan ULU/ANKARA,