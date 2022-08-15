Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı ve mezhepçi nefrete müsaade etmeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize, eski Türkiye'nin hastalıkları, oyunları ve tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Hele hele son günlerde, ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin, milletimizin birliğini, beraberliğini, ebedi kardeşliğini zedelemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin 21'inci Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Erdoğan, programa çelenk gönderen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve salondaki misafirleri selamlayarak başladığı konuşmasında, "Bundan 21 yıl önce, bir 14 Ağustos günü 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek, Ak Parti'nin kuruluşu müjdesini paylaştık. Bizim önümüzü okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı, milletimizle birlikte Ak Parti'yi kurarak verdik" diye konuştu.

"Birileri hala ülkemizi 20'nci yüzyılın yoksulluğu ve yoksunluğu körükleyen, hak ve özgürlüklere düşman, milletin değerlerine husumet besleyen, eser ve hizmet düşmanı, manda ve onun gölgesi vesayet özlemcisi, kavgadan, kamplaşmadan, çatışmadan beslenen, dünyadan kopuk, vizyonsuz hedefsiz, muhabbetsiz, hiçbirimizin hatırlamak bile istemediği puslu iklimine döndürmek istiyorsa da inşallah bunu başaramayacaklar. Ülkeyi yönetme müktesebatı 1940'ların tek parti faşizminden, iktidara gelme pratikleri 27 Mayıs darbesinden ibaret olanların çırpınışları boşunadır. Şahsi hırslarının ürünü ajandaları sebebiyle bunların kurduğu masaya payanda olanlara ise biz sadece acıyoruz. Biz Türkiye'yi bir asır öne çıkarmaya çalışırken bir asır geriye götürmeye kalkanlara dünyayı tersine döndüremeyeceklerini beraberce göstereceğiz. Esasen bizim 2023 hedeflerimizin karşısına tek parti CHP'si devrinin zulüm ve sefalet uygulamalarının güzellemeleriyle çıkanlara artık kimse itibar etmiyor. Yine bizim 2053 vizyonumuzun karşısına inşa ettiğimiz eserleri yıkma, yaptığımız hizmetleri tersine döndürme vaadiyle çıkanlara kimse kulak vermiyor. Tek sermeyesi AK Parti, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan husumeti olanlar, sadece her tarafı buram buram manipülasyon kokan sosyal medya mecralarında ve Türkiye düşmanı çevrelerde revaç buluyor. Bir de bunların yanında PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle bunların sivil görünümlü uzantıları var. Milletimizin iradesini sandığa yansıtırken gözettiği ölçüler, unutmayın çok başkadır. Milletimiz sandığa gittiğinde önce bugüne kadar ülkeye kazandırılan eserlere ve hizmetlere bakacaktır. Eğitimde, AK Parti iktidarı neler yaptı? Sağlıkta, adalette bunun yanında ulaşımda neler yaptı, tarımda, dış politikada neler yaptı? A'dan z'ye bütün bunları benim milletim gözden geçirmeyecek mi? Ardından kendisi ve evlatları için en iyi geleceği kimin hazırlayacağına bakacaktır."