Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'nin ardından ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. - TAŞKENT