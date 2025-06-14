Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirtirken, İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu, tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, Netanyahu'nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Natanz'daki tesiste nükleer sızıntı ihtimaline ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini, nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğunu belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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