Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılara karşı tutumunu vurgulayarak, diplomatik çözüm yollarının önemine dikkat çekti ve Türkiye'nin arabuluculuk rolüne hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye'yi hedef aldığı saldırılarda olduğu gibi İran'a yönelik saldırılarına karşı da dirayetli bir duruş sergilediğini, çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomasiye dönülmesi için çeşitli temaslar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, İsrail'in derhal durdurulması gerektiğini, nükleer anlaşmazlığın çözümüne giden yolun müzakereden geçtiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kolaylaştırıcılık dahil üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, İran ile ABD arasında gerek teknik, gerek liderler düzeyinde yapılacak görüşmelerle diplomasiye açılacak adımların bir an önce atılması gerektiğini, Türkiye'nin bu konuda desteklerine devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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