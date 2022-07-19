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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'dan ayrıldı

AA - Mehmet Tosun - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile İstanbul'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile İstanbul'a hareket etti.

Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda, İran Petrol Bakanı Cevad Uci, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a gitti.

AA / Mehmet Tosun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul İran Politika Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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