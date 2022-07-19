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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi tarafından karşılandı

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği İran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği İran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sadabad Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde İran Cumhurbaşkanı Reisi karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, daha sonra baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.


Demirören Haber Ajansı / Politika

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