Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in yol açtığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini, Irak'ın bu çatışmanın dışında kalmasının ve mevcut ortamda terör örgütleri ile radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunmasının önemini ifade etti.

Erdoğan, İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşmazlığın tek çözüm yolunun müzakere olduğunu, zor şartlarda itidalli davranılması ve şiddet sarmalının önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Gazze'deki soykırımı gölgelemesine asla müsaade edilemeyeceğini de dile getirdi.