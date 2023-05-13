Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İpek Yolu hattı yeni bir olay değil. Bu adam cahil. Nerede ne zaman ne adım atıldığından haberi yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu millete bir operasyon çektiler. Bu operasyonu çekenlerin başında CHP var."

"İpek Yolu hattı yeni bir olay değil. Bu adam cahil. Nerede ne zaman ne adım atıldığından haberi yok"

"Bay bay Kemal'in aklı bu işlere ermez. Dış politika, kardeşlik hukuku, siyaset nedir bilmez. Bizim hayata geçirdiğimizi proje diye anlatırlar."

"Azerbaycan'ı bölgede dışlamak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Azerbaycanlı kardeşliğimize halal getirecek hiçbir projeye benim milletim izin vermez. Bay bay Kemal'e de bu fırsatı tanımaz"

İSTANBUL - Seçim Özel Ortak Yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu millete bir operasyon çektiler. Bu operasyonu çekenlerin başında CHP var." dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023