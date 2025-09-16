Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanları sokağa çağırmak, vandalizme yönlendirmek siyasetin değil, hukukun ve güvenlik güçlerinin konusudur. Siyasi partileri kriminalize etmeye çalışan kadrolar, en büyük kötülüğü önce kendi partilerine yaparlar." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika