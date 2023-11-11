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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir"

Kaynak: AA / Politika

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