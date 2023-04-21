Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah yarın Nurdağı'ndayım, oradan Gaziantep'e geçeceğim, yetişebilirsem Hatay'a da geçeceğim. Bölgedeki turları devam ettireceğiz. Sonra da açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim"

-"Dün akşam söylenmesi gereken ne varsa Karadeniz doğal gazıyla ilgili söyledik. Öncelikle bir ay ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz gazını milletimizle buluşturacağız"

-"Ülke genelinde Enerji Bakanlığı doğal gazın girmediği il ilçe bırakmayacak. Şu an itibarıyla da bir taraftan sismik araştırmalar, sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu rezervi artırmak, üretimi artırma noktasında"

-"İstanbul ilçeleriyle, Ankara ilçeleriyle çalışmaları devam ettirirken şehir mitinglerini Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun devam ettireceğiz. Planlamalar yapılıyor, bu istikamette çalışmalara devam edeceğim. Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum. Kabine üyesi arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyor. Bu şekilde kalan süreyi dolduracağız. Bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı şekilde tamamlamak"

-"Teslimat tırlarımız yollarda. İlham Aliyev'e, Mirzayev'e Togg gönderdik. Diğer liderlerle de bu şekilde paylaşacağız. Togg'un ulusal değil uluslararası marka olduğunu dünya görecek. Lider dostlar kardeşler çok memnunlar. Ülkemde Togg'u tercih edenler memnun kalacaklar"

-"Şu anda ben tabi bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde değerlendirmeye girecek değilim. Rant beklentisi içinde de değilim. Terörist teröristliğini eşkiya eşkiyalığını her zaman yapacaktır. Terör bölgelerinde AK Parti olarak çok yaşadık, şehitler de verdik. Bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları kendilerine İstanbul'da saldırı olunca bunu ranta dönüştürme içine girdiler"

-"Biz tüm tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz, ilk defa olan şeyler de değil. İçişleri, Emniyet bu eşkiyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de yargıda yapılıyor"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023