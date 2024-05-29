Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaracak ve demokrasi kahramanlarının ruhlarını şad edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Türkiye'yi darbe mahsulü anayasadan kurtarıp hem darbelerle hesaplaşmamızı hitama erdirecek hem de demokrasi kahramanlarının ruhlarını şad edeceğiz." - ANKARA