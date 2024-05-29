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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaracak ve demokrasi kahramanlarının ruhlarını şad edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin darbe mahsulü anayasadan kurtulacağını ve bu sayede darbelerle hesaplaşmanın sona ereceğini belirtti. Ayrıca, demokrasi kahramanlarının ruhlarının da şad edileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Türkiye'yi darbe mahsulü anayasadan kurtarıp hem darbelerle hesaplaşmamızı hitama erdirecek hem de demokrasi kahramanlarının ruhlarını şad edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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