Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaracak ve demokrasi kahramanlarının ruhlarını şad edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin darbe mahsulü anayasadan kurtulacağını ve bu sayede darbelerle hesaplaşmanın sona ereceğini belirtti. Ayrıca, demokrasi kahramanlarının ruhlarının da şad edileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Türkiye'yi darbe mahsulü anayasadan kurtarıp hem darbelerle hesaplaşmamızı hitama erdirecek hem de demokrasi kahramanlarının ruhlarını şad edeceğiz." - ANKARA