Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz"

-"Son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyorlar. Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum"

-"Hangi kökene, inanca, kültüre sahip olursa olsun 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir"

-"Bizim siyaset ve devlet anlayışında hiç kimse insani vasıflarından, doğuştan gelen özelliklerinden dolayı ötekileştirilemez. Hiç kimse dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa bırakılamaz. Hiç kimse bedensel engeli nedeniyle sosyal hayatın dışına itilemez"

- "Spor özellikle engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımını sağlayan bir faaliyet alanıdır. Türkiye'de çok uzun yıllar engelli kardeşlerimiz ya ihmal edilmiş ya da önyargıların kurbanı olmuşlardır"

-"Sürekli 'yapamazsınız' denilerek özgüvenleri törpülenmiştir. Hayata katılmalarını teşvik edecek bir irade, vizyon ve hassasiyet maalesef mevcut değildi"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okulları'na Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Politika