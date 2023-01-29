Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah Boyabat'tan çok farklı bir ses geleceğine inanıyorum'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'un Boyabat ilçesinde açılışta konuşma yaptığı sırada vatandaşların isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Telefonla Boyabatlılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı selamlayarak 14 Mayıs seçimini işaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boyabat Meydanı'nda yapımı tamamlanan kaymakamlık ve belediye binasının açılışına katıldı. Konuşması sırasında kalabalık, Bakan Soylu'dan ısrarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramasını istedi. Soylu da kalabalığı kırmayarak Cumhurbaşkanı'nı telefonla aradı. Tüm ilçe sakinlerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek, "Tüm Boyabatlı kardeşlerimin şimdiden 14 Mayıs için çok çok hazırlandıklarının seslerini duyuyorum. İnşallah Boyabat'tan çok farklı bir ses geleceğine inanıyorum. Denizli'den Boyabat'a coşku dolu, heyecan dolu bir gün diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Soylu, "Bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeniden, memleketimize hizmet yoluna. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye ve burada Türkiye'ye hizmetkar olmak isteyen herkese herkesin selamlarını getirdik" ifadelerini kullandı. - SİNOP